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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

قصة طالبات مدرسة النيل الثانوية .. إساءة أخلاقية

صدى البلد

حالة من الفزع صراخ ومناشدات، لا صوت يعلو فيها على استغاثات الطالبات.. كانت تلك هى الواقعة التي شهدتها مدرسة أحمد الحجار الثانوية التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، والتي شهدت واحدة من أسوأ وقائع التعدي على الطالبات خلال الامتحانات، بعدما قام طلاب المدرسة بالاعتداء والتحرش بطالبات مدرسة النيل للغات عقب أداء امتحان مادة اللغة العربية الخميس الماضي.

شاهد الفيديو:

لم يتوقع طالبات مدرسة النيل للغات التابعة لإدارة العمرانية بالجيزة، أن قرار نقلهم لأداء الامتحانات داخل مدرسة أحمد الحجار الثانوية -نظرا لعدم جاهزية مدرستهم اليكترونيا- أنهن في طريقهن لواحدة من أسوأ حالات الاعتداء والتحرش داخل الحرم المدرسي، بعد اعتداء طلاب مدرسة أحمد الحجار عليهن.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية انتشار فيديوهات ترصد اعتداء وتحرش طلاب مدرسة أحمد الحجار الثانوية التابعة لإدارة العمرانية بالجيزة بطالبات مدرسة النيل للغات التابعة للإدارة التعليمية ذاتها، بعد انتهاء امتحان مادة اللغة العربية، وهو ما وصفه أولياء الأمور بـ "المهزلة".

شاهد الفيديو:

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