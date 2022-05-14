لافروف: حملة كبيرة ضد الدبلوماسيين الروس

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن هناك كراهية واضحة من قبل العديد من الدول العربية ضد روسيا، متابعا: هناك حملة كبيرة ضد الدبلوماسيين الروس.

وأضاف "سيرجي لافروف"خلال كلمته في مجلس السياسة الخارجية والدفاعية، :" هناك طرد متناغم للدبلوماسيين الروس في العديد من الدول، مشددا على أن روسيا ستعمل على حمايتهم.

واسترسل: اليوم يقوم الغرب بمحاربة روسيا، متابعا: هناك غضب كبير من قبل الغرب على الدول التي تسعى إلى اتباع سياسة مستقلة ومختلفة عن غيرها.

وأشار إلى أن هناك محاولات من قبل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، من أجل ادخال منطقة المحيط الهادي والهندي تحت سيطرتهم، مشددا على أن كل تلك الأمور بمثابة انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.