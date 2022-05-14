بعد أول ظهور رسمي لهما.. ارتباط نيكول سعفان وطارق العريان

ظهر المخرج طارق العريان، في عدة صور نشرتها حبيبته نيكول سعفان، عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، لتعلن من خلال التعليق على الصور، تفاصيل ارتباطهما.

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وكتبت نيكول سعفان، في تعليقها على صورها مع طارق العريان: «منذ عام واحد مثل اليوم في ميامي»، لتشير إلى أن ارتباطهما جاء منذ أكثر من عام.

يأتي ذلك بعدما ظهر المخرج طارق العريان في مقطع فيديو قصير نشرته حبيبته نيكول سعفان -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- وذلك في أول ظهور علني لهما معًا، منذ بداية قصة حبهما التي كانت حديث الجمهور منذ بدايتها .

وفي مارس الماضي، أكد المخرج طارق العريان بشكل رسمي لأول مرة، الأخبار التي تداولت على مدار أكثر من عامين، حول ارتباطه بـ نيكول سعفان، التي كانت سببًا في طلاقه من الفنانة أصالة نصري.

ونشر طارق العريان - عبر حسابه على انستجرام- صورة لـ نيكول سعفان، تظهر فيها من ظهرها، وحرص على تهنئتها بعيد ميلادها، قائلًا: «Happy birthday …..انت الحظ».

الصورة التي نشرها طارق العريان، لـ نيكول سعفان، تعود إلى شهر أكتوبر من عام 2020، وسبق ونشرتها الأخيرة عبر حسابها على انستجرام في ذلك التوقيت.