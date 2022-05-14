رياح سريعة وأتربة وأمطار.. الأرصاد: مصر تتعرض لـ حالة من التقلبات الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت في القاهرة الكبرى وباقي محافظات مصر.

وقالت "منار غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc ، إن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية ما بين ارتفاعات وانخفاضات لدرجات الحرارة وسرعات للرياح مع أتربة وسقوط أمطار على القاهرة، ومحافظات الوجه البحرى ، مطروح .

وأضافت عضو هيئة الأرصاد الجوية أن القاهرة من المتوقع أن تسجل غدا الأحد 31 درجة مئوية على أن تشهد جنوب البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ليكون الطقس حار خلال فترات النهار على القاهرة الكبري، شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد.

وتابعت ، أن البلاد تتأثر اليوم بنشاط واضح لحركة الرياح، الذي سيساهم في تخفيف الحرارة وتلطيف الجو، مشيرة إلى وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة غير مؤثرة.