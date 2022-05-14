عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رياح سريعة وأتربة وأمطار.. الأرصاد: مصر تتعرض لـ حالة من التقلبات الجوية

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت  في القاهرة الكبرى وباقي محافظات مصر.

وقالت "منار غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc  ، إن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية ما بين ارتفاعات وانخفاضات لدرجات الحرارة وسرعات للرياح  مع أتربة وسقوط أمطار على القاهرة، ومحافظات الوجه البحرى ، مطروح .

وأضافت عضو هيئة الأرصاد الجوية أن القاهرة من المتوقع أن تسجل غدا الأحد 31 درجة مئوية على أن تشهد جنوب البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ليكون الطقس حار خلال فترات النهار على القاهرة الكبري، شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد.

وتابعت ، أن البلاد تتأثر اليوم بنشاط واضح لحركة الرياح، الذي سيساهم في تخفيف الحرارة وتلطيف الجو، مشيرة إلى وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة غير مؤثرة.

الدكتورة منار غانم الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت درجات الحرارة التقلبات الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

1.8 مليار جنيه.. ليفربول يغري محمد صلاح بعرض خرافي لتجديد عقده

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

الجنيه الذهب يسجل 8920 جنيها .. أسعار الجرام فى الأسواق اليوم السبت

عادل إمام يفاجئ ابنة سعيد صالح باتصال تليفوني.. ماذا حدث؟

تشييع جثامين إعلامى وزوجته ونجليه فى مشهد جنائزى مهيب بالدقهلية .. فيديو وصور

أخبار الرياضة| الوداد يتأهل إلى نهائي إفريقيا .. وأسطورة الكاميرون يُعلن إسلامه

ترشيحاتنا

علامات قبول العبد عند الله .. 10 أمور اختبر بها إيمانك

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ146 ألف مواطن خلال رمضان

لوكاكو أساسيًا في تشكيل تشيلسي أمام ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

فودافون لـ صدى البلد: الاستحواذ على الشركة لن يؤثر على عملياتنا بمصر

أسطورة الأحياء.. المشاركة كثيفة في محاضراتها والحصيلة 250 ألف جنيه.. فيديو

ماكرون يتوجه للإمارات لتقديم واجب العزاء في الشيخ خليفة بن زايد.. غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

مستريحين أسوان أشهرهم مصطفى البنك.. 3 نصابين استولوا على أموال الأهالي

عصا تحت الجلد لمنع الحمل.. أغرب جريمة لـ طبيب مزيف في فنزويلا.. فيديو جراف

تأثير مادة الفلورسين.. تفاصيل جديدة في قضية مارينا صلاح.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ