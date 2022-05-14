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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي.. القائم يحرم ليفربول من تسجيل الهدف الأول أمام تشيلسي

ليفربول وتشيلسي
ليفربول وتشيلسي

مازال التعادل السلبي قائما بين فريقي تشيلسي وليفربول، في اللقاء الذي يقام بينهما، على ملعب ويمبلي، في إطار نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد الشوط الأول خروج محمد صلاح لتعرضه للإصابة بألم في العضلة الضامة، أدى إلى استبداله.

تفاصيل المباراة:.

شهدت الدقيقة الرابعة هجمة خطيرة للويس دياز لاعب ليفربول وقام بإرسال عرضية لكن تياجو لم يلحق بها وتخرج إلى المرمى.

وشهدت الدقيقة 9 تمريرة ساحرة من أرنولد لـ دياز لكن يتصدى لها الحارس السنغالي ميندي ويخرجها الدفاع خارج المرمى.

ويهاجم فريق ليفربول بشراسة قوية ويمتلك الكرة بنسبة استحواذ عالية في نصف ملعب نادي تشيلسي.

وفي الدقيقة 29 أضاع ماركوس ألونسو الهدف الأول لتشيلسي بعدما انفرد بمرمى ليفربول إلا أن الحارس أليسون يتصدى للكرة ويخرجها.

وفي الدقيقة 31، سقط محمد صلاح أرضاً دون أي تدخل عليه، ليغادر الملعب ويدخل جوتا بدلاً منه.

وفي الدقيقة 44، أضاع جوتا هدفا لفريق ليفربول بعدما تلقى عرضية رائعة من روبرتسون لكنه يسددها لتخرج خارج المرمى.

وتصدى أليسون لتسديدة قوية من الونسو في بداية الشوط الثاني وبعددها تصدى لتصويبة قوية من بوليسيتش ليحافظ على النتيجة 0-0.

وحرم القائم لويس دياز من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني.

تشكيل ليفربول

وتواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي لـ ليفربول لمواجهة تشيلسي، والذي ضم كل من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - نابي كيتا - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ساديو ماني

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كلاً من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: أنطونيو روديجير - تياجو سيلفا - تريفوه شالوباه

خط الوسط: ريس جيمس - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو

خط الهجوم: ماسون ماونت - كريستيان بوليسيتش - روميلو لوكاكو

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