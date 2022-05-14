أبوالعينين يهنئ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسًا للإمارات..ويؤكد: عهد جديد من الرخاء

امتداد لمسيرة الإنجازات والنهضة

هنَّأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة الشعب الإماراتي وانتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية الشقيقة بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد خلفًا للراحل المغفور له –بإذن الله– الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال أبو العينين، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “عرفنا الشيخ محمد بن زايد - قائدًا عاشقًا لوطنه ومصر وقائدها وشعبها .. عرفناه مدافعا عن قضايا أمته الإسلامية والعربية .. إنسانا ينشر الخير والسلام فى عالمنا .. ألهمكم الله التوفيق والسداد فى قيادة دولة الإمارات وشعبها فى مرحلة هامة من تاريخ العالم وأمتنا العربية”.

وقال أبو العينين إننا على ثقة أن تولي الشيخ محمد بن زايد القيادة ستكون مرحلة رخاء جديدة للشعب الإماراتي وامتداد لمسيرة الإنجازات والنهضة التي أرساها الراحل «حكيم العرب» الشيخ زايد آل نهيان - رحمه الله .. وندعو الله أن يحفظ مصر والإمارات وأمتنا العربية فى خير وسلام وتقدم".