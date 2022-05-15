عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارتفاع أسعار جيلي كولراي موديل 2022 في السوق المصري .. تفاصيل

ارتفاع في اسعار جيلي
ارتفاع في اسعار جيلي كولراي موديل 2022 في السوق المصري

شهدت النسخة جيلي كولراي موديل 2022 زيادة سعرية داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، وقدرت هذه الزيادة بنسبة تتراوح بين 30 و 45 ألف جنيه.

جيلي كولراي موديل 2022

تتوافر السيارة جيلي كولراي موديل 2022 بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 7 سرعات طراز DCT، يعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات، مقترن بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج 175 حصانا، و 255 نيوتن/متر من عزم الدوران.

جيلي كولراي موديل 2022

وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة جيلي كولراي موديل 2022 من وضع السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 7.9 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر عندما تخوض مسافة 100 كيلومتر.

جيلي كولراي موديل 2022

وتعتمد السيارة جيلي كولراي موديل 2022 على قاعد عجلات بطول 2600 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4330 مم، وبعرض يبلغ 1800 مم، و 1609 مم للارتفاع، مع 180 مم للخلوص الارضي، بالاضافة إلى خزان وقود بسعة 45 لتر، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 330 لترًا.

جيلي كولراي موديل 2022

وتحتوي السيارة جيلي كولراي موديل 2022 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وخاصية التحكم في المنحدرات HDC، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية و 360 للاعلى تجهيز، مع منظومة الوسائد الهوائية التي تصل لـ 6 AIRBAGS.

 

أسعار السيارة جيلي كولراي موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة 

 

الفئة الأولى جيلي كولراي موديل 2022 بقيمة قدرها 390 ألف جنيه بدلاً من 360 ألف جنيه.

الفئة الثانية جيلي كولراي موديل 2022 بقيمة قدرها 450 ألف جنيه بدلاً من 410 ألف جنيه.

جيلي كولراي موديل 2022 جيلي كولراي موديل 2022 زيادة سعرية الكروس اوفر الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو الهول غمض عينه.. حقيقة ترند مكتسح السوشيال ميديا | شاهد

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

الإسكان: طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في حلوان و6 أكتوبر.. تفاصيل وأسعار

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

عملية جراحية بالكتف.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام بعد دخولها المستشفى

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

اتهامات بالجملة.. القصة الكاملة لضبط أسماء مدرسة الأحياء وزوجها بالطالبية

ترشيحاتنا

لماذا حرم الله الجمع بين الأختين في الزواج ؟ علي جمعة يجيب

دولة عربية تسجل أول وفاة طفل بالتهاب الكبد الغامض

شاهد.. 4 ثعابين عملاقة تقتحم منزلًا وتهاجم السكان بأستراليا

إبراهيم حسن : سأشجع ريال مدريد أمام ليفربول في نهائي أبطال أوروبا

اليوم.. فتح باب التقدم لمراكز الثقافة الإسلامية وإعداد محفظي القرآن

آلية عمل صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد ووصفات مختلفة لـ زيت الياسمين للبشرة

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

فيديو

ضربها بالقلم وقطعت هدومه..شجار متبادل بين سيدة وطبيب بمستشفى سوهاج الجامعي.. فيديوجراف

قصة شاب عاد لأسرته بعد 25 عاما من البحث

يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

بعد أول ظهور رسمي لهما.. ارتباط نيكول سعفان وطارق العريان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ