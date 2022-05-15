ارتفاع أسعار جيلي كولراي موديل 2022 في السوق المصري .. تفاصيل

شهدت النسخة جيلي كولراي موديل 2022 زيادة سعرية داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، وقدرت هذه الزيادة بنسبة تتراوح بين 30 و 45 ألف جنيه.

جيلي كولراي موديل 2022

تتوافر السيارة جيلي كولراي موديل 2022 بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 7 سرعات طراز DCT، يعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات، مقترن بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج 175 حصانا، و 255 نيوتن/متر من عزم الدوران.

جيلي كولراي موديل 2022

وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة جيلي كولراي موديل 2022 من وضع السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 7.9 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر عندما تخوض مسافة 100 كيلومتر.

جيلي كولراي موديل 2022

وتعتمد السيارة جيلي كولراي موديل 2022 على قاعد عجلات بطول 2600 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4330 مم، وبعرض يبلغ 1800 مم، و 1609 مم للارتفاع، مع 180 مم للخلوص الارضي، بالاضافة إلى خزان وقود بسعة 45 لتر، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 330 لترًا.

جيلي كولراي موديل 2022

وتحتوي السيارة جيلي كولراي موديل 2022 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وخاصية التحكم في المنحدرات HDC، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية و 360 للاعلى تجهيز، مع منظومة الوسائد الهوائية التي تصل لـ 6 AIRBAGS.

أسعار السيارة جيلي كولراي موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى جيلي كولراي موديل 2022 بقيمة قدرها 390 ألف جنيه بدلاً من 360 ألف جنيه.

الفئة الثانية جيلي كولراي موديل 2022 بقيمة قدرها 450 ألف جنيه بدلاً من 410 ألف جنيه.