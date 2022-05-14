داليا شوقي: دور مروة في العائدون يشرفني.. ودائمًا بطور نفسي بالرقص

عبرت الفنانة داليا شوقي عن سعادتها بعد نجاح شخصية "مروة" التي قدمتها في مسلسل "العائدون" موضحة: "كان ليا الشرف لتقديم دور مروة في العائدون ومبسوطة جدا بردود الأفعال".

وكشفت داليا شوقي في تصريح لصدي البلد عن سبب نجاح الدور وأن أكثر أدوارها أمام الفنانة أمينة خليل وذلك لوجود كيمياء بينهما حتي خارج التصوير .

وأضافت داليا شوقي: الكواليس كانت ممتعة جداً "لذيذة لأن كان يغلب عليها الروح البيتوتية وكانت هناك حالة من الحب والجدية والمرح في نفس الوقت.

واستعدت الفنانة "داليا شوقي" للدور علي الفور قائلة "شركه media hop كلموني وقالولي عاوزينك معانا وكان ليا الشرف اشتغل مع استاذ أحمد نادر جلال"

وكشفت الفنانه أنه يصعب عليها الاختيار مابين حبها للمسرح أو السينما حيث أنها درست المسرح مما ساعد في بنائها كفنانة للسينما أو التليفزيون قائلة: "المسرح عشقي بس أنا بحب الكاميرا أيضًا".

كشفت الفنانة "داليا شوقي حبها للرقص وأنها دائما حريصة علي التطور فيه.

يذكر ان "داليا شوقي" شاركت في مسلسل "العائدون"، أمام الفنان أمير كرارة، وأمينة خليل، وتلعب دور مروة. والعمل مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة في المنطقة العربية، وكيف تتعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة.

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، نبيل عيسى، محمد عز، وهاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبري عبد المنعم، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.