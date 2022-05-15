فخري الفقي: مصر بها فرص استثمارية كبيرة .. فيديو

تحدث الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الموازنة الجديدة ومصير مخصصات برامج الحماية الاجتماعية بعد إرسالها من الحكومة لمجلس النواب.

قال "الفقي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، إننا نعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال حزمة من القرارات التي تعطي الثقة والاطمئنان للمستثمر".

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "مصر بها فرص استثمارية كبيرة والدولة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار".

وأضاف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "الدولة المصرية أدارت ملف تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية بجدارة".