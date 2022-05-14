الأهلي يباغت وفاق سطيف بهدف في الدقيقة 4 بنصف نهائي إفريقيا

أحرز الأهلي، الهدف الأول في شباك وفاق سطيف خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ٥ يوليو في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة ٤ عن طريق أحمد عبدالقادر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام وفاق سطيف الليلة وحسم التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز برباعية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي على ملعب الأهلي we السلام بالقاهرة