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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان توضح كيفية الحصول على منح للدراسة في أمريكا غدا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم مكتب العلاقات الدولية جامعة حلوان، ندوة تعريفية بالتعاون مع هيئة فولبوايت الوطنية بمصر، وذلك لتوضيح مختلف أنواع المنح والفرص المُقدمة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا وطلاب البحث للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وإجراء البحوث في مختلف المجالات المختلفة للعام الأكاديميالجامعي 2023/2024م.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى و الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة لبني شهاب نائب مدير المكتب.

وتقام الندوة يوم الأثنين الموافق 16 مايو 2022، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرآ فى قاعة السينما بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وبحضور الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.

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وستتناول الندوة الشروط المطلوبة والمساعدة في كتابة مقترح التقدم للمنح المختلفة والتى تضمنت منح الماجستير لخريجي الجامعات في جميع المجالات، ومنح إجراء أبحاث وجمع مادة علمية والإشراف المشترك للطلبة المُسجلين للحصول على درجة الدكتوراة، بالإضافة إلى منح للفنانين والعاملين بمختلف المجالات الفنية لإجراء أبحاث وحضور فصول متخصصة.

وأشارت  الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية جامعة حلوان إلى حرص المكتب على تقديم الدعم الفنى لكافة الراغبين فى التقدم للحصول على تلك المنح، وضمان إتاحة كافة المعلومات الخاصة بالمنح المقدمة من هيئة فولبرايت الوطنية بمصر لكافة كليات الجامعة داخل وخارج الحرم، ونوهت  عن تنظيم ندوتين تعريفيتين داخل وخارج الحرم، وتعقد الندوة التعريفية الأولى يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022م، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك في قاعة رئيس الجامعة بالدور الأرضي – مبنى رئاسة الجامعة، فى حين تعقد الثانية يوم الاثنين 16 مايو 2022م، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك في قاعة السينما بكلية الفنون التطبيقية.

وعلى جانب اخر انطلقت فعاليات المؤتمر العلمى الأول للجهاز الهضمي والكبد لقسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان والذى عقد تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب، وإشراف الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة.

أقيم المؤتمر بمشاركة ١٠٤ من أساتذة الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المتوطنة من ٢٠ مركزاً من الجامعات والهيئات والمعاهد التعليمية والبحثية، وبحضور أكثر من ٣٠٠ طبيب من المختصين والمهتمين بأمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير.

 

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