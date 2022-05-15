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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس منطقة بني سويف للكرة الطائرة يكرم فريق أبشنا لصعوده للممتاز ب

رئيس منطقة بني سويف
رئيس منطقة بني سويف للكرة الطائرة

كرم يوسف شعبان الجميل رئيس منطقة بني سويف للكرة الطائرة الفريق الأول للكرة الطائرة بمركز شباب أبشنا ، والحاصل  على المركز الثالث في بطولة الجمهورية  "ممتاز" "ج"  رجال ، والصاعد للدوري الممتاز "ب"  رجال موسم ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

حضر التكريم الذي أقيم بمركز شباب أبشنا برئاسة المحاسب جابر السيوي  الحكم الدولي توني عثمان  والكابتن سيد الأمين نقيب الرياضيين ببني سويف ولفيف من الرياضيين والإعلاميين والشخصيات العامة 
وفي كلمته أثنى “الجميل”  على الجهد المبذول من الإدارة واللاعبين ومنطقة الكرة الطائرة التي لم تتدخر جهدا ودعما للفريق لتحقيق هذه النتائج، مثمنا على دور رجال  منطقة الكرة الطائرة السابقين في ما وصل إليه الفريق ، وأكد على استمرار المسيرة وعدم هدم ما بدأه الآخرون ، ووعد بمواصلة البناء على ما قاموا به.

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وأشار" الجميل" ، إلى أن الفريق خاض ١٠ مباريات فاز بها جميعا وتصدر مركز أول المجموعة ، وحصل على الميداليات البورونزية والصعود للدوري الممتاز (ب) الموسم القادم ،مشيرا أن الفريق ضم (٧) لاعبين حصلوا على التفوق الرياضي من طلاب الثانوي العام.

وفي نهاية كلمته أعلن الجميل مفاجأة للجميع حين وعد بتوفير مقر دائم  يتم تجهيزه لمنطقة  الكرة  الطائرة  بمحافظة بني سويف  بمؤازرة وموافقة  الاتحاد المصري للكرة الطائرة . 
 

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