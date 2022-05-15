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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص حاول تهريب حشيش عبر مطار القاهرة

حشيش
حشيش

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة تهريب قطعة من مخدر الحشيش عبر مطار القاهرة أثناء عودته من بيروت.

وأمرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.


وكان قد تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 162 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت علي رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 710 اشتبه أمير حسانين  رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ويحمل 2 حقيبة صغيرة وحقيبة هاندباج متوسطة نظرا لارتباكه .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء يجب الإفصاح عنها او تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف المنشاوي مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على الدكتور حسين هيكل نائب مدير الإدارة قرر تكليف أحمد عجمي مأمور الجمرك وخالد شعبان رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كيس شفاف به قطعة بنية اللون بوزن 133 جرام من مخدر الحشيش مخبأة داخل حقائبه.

قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 107 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
 

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