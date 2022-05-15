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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة المتهمين في قضية «الكفن» .. اليوم

قضية تقديم الكفن
قضية تقديم الكفن

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في قضية الكفن، لاتهامهم في قضية خطف جديدة باحتجاز شاب في منطقة عين شمس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنة، وعضوية المستشارين السعيد محمود محمد، ومحمد كامل عبد الستار، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن المتهمين اشتركوا في خطف المجني عليه وقاموا بتعذيبه تهديد بالقتل واستعراض القوة، حيث قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة في قضية جديدة حملت رقم 2071 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة.

محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة قضية الكفن الكفن خطف احتجاز شاب

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