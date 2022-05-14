قمصان: سعداء بتخطي وفاق سطيف.. والأهلي حقق المطلوب بالتأهل للمباراة النهائية

وجه سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التهنئة للاعبي وجماهير وإدارة النادي بعد تخطي دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والوصول للمباراة النهائية.

وأضاف: «فريق وفاق سطيف الجزائري مميز وقدم أداءً جيدًا، لكن تركيز لاعبي الأهلي كان حاضرًا في لقاء اليوم، ولهذا خرجنا بتعادل مرضٍ ويحقق أهدافنا بالوصول إلى النهائي».

واستكمل المدرب العام: «لدينا مسؤولية كبيرة كجهاز فني ولاعبين في المباراة النهائية ونتمنى الظهور في أفضل حالة وتحقيق اللقب للعام الثالث على التوالي».

وعن إقامة المباراة النهائية على ملعب الوداد المغربي أكد قمصان: «نحن نمثل النادي الأهلي ودورنا هو السعي لتقديم أفضل ما لدينا في أي ملعب وأمام أي منافس».

وأتم قمصان حديثه: «نتمنى التوفيق في النهائي لإسعاد جماهير الأهلي الداعمة لنا في كل الأوقات ونقدم لهم إنجازًا يليق بحجم المساندة والدعم الذي تقدمه هذه الجماهير الوفية للفريق».