عبد المنعم السيد: الغذاء والطاقة والتوظيف.. أبرز المشكلات التي تواجه العالم الفترة الحالية..فيديو

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية ، إن العالم اجمع الأن يشهد ازمه غذاء وأزمة طاقة وأزمة توظيف ، مؤكدا أن هذه المشكلات الثلاثة هي الأن ابرز المشكلات العالمية المتواجدة علي الساحة .

واضاف عبد المنعم السيد خلال لقائه علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن روسيا وأوكرانيا يطلق عليهم سلة غذاء العالم وهذا لانهم يتحكمون في 30% من الإقماح علي مستوي العالم ومن 18 إلي 20 % من المحاصيل الأخرى الزراعية مثل الذرة وبعض البقول والمعادن .

واوضح عبد المنعم السيد ، إن الأزمة الروسية الأوكرانية قامت بتقليل سلاسل إمدادات الغذاء إلي دول العالم الأخرى ومنها الدول الأوروبية التي ستتعطل وسيكون لديهم ارتفاع شديد في أسعار الغذاء والأطعمة .

وتابع : إن عدم قدرة أوكرانيا علي التصدير يسبب ازمه لدول كثيرة في العالم وهذا ينتج عنه زيادة في ارتفاع الأسعار .