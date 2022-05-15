وزير التعليم: نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي لقياس ما وصل إليه الطلاب في التعلم وليست لدخول الجامعة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن درجات ونتيجة الصف الأول والثاني الثانوي لقياس ما وصل إليه أبنائنا في التعلم وليست لدخول الجامعة، وكان لدينا إمكانية إعادة الطلاب المتضررين للامتحان مرة أخرى في نهاية مايو لكن لم نرى ذلك عادلًا، والبعض يضغط لكي يحصل على درجات ليست من حقه وهو أمر ظالم ولا تجوز فيه المقارنة.

وأضاف طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن امتحانات أولى وثانية ثانوي ليست سنوات تنافسية ومن يغش فيها يؤذي نفسه، مشيرا إلى أنهم يجرون تطويرًا في نوعية أسئلة أولى وتانية ثانوي وعقد الامتحانات الكترونيًا يعتبر جهدا خارقا.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن نسبة الدخول للامتحانات على المنصة مذهلة وفخورون بالمنظومة الجديدة للامتحانات في مصر، لافتا إلى أن غلطة من أحد الإداريين أجلت وصول الامتحان 16 دقيقة الخميس الماضي ولم تتكرر في امتحانات اليوم.

أكد الدكتور طارق شوقي، أن امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي نقل والنجاح فيه قبل ذلك كان مشكوك فيه للأسف وهذه الامتحانات تتم على مستوى المدرسة ولا يتحدث عنها أحدا أصلا، مشيرا إلى أن المنظومة المستخدمة في الامتحانات الالكتروني تتعامل مع 700 الف طالب.

واشار، وزير التعليم، إلى أن أكثر من 99% الطلاب دخلوا بنجاح على منصة امتحانات الجغرافيا والكيمياء اليوم ولا يوجد شئ اسمه سقوط السيستم، موضحا أن الاسئلة تقيس قدرات أعلى من الحفظ وهي مصممة لقياس اجابات العمليات الفكرية.

واستكمل: "نختبر القدرات الذهنية للطلاب في امتحانات أولى وثانية ثانوي ولا نحتاج لورقة بيضاء للحل والاسئلة لتشغيل المهارة الذهنية وليس للكتابة على ورقة بيضاء وتطبيق الامر على الجميع امر عادل".