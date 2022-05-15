22 مايو.. توقيع ومناقشة "تشريح الرغبة" للكاتبة ريم نجمي

تعقد الدار المصرية اللبنانية حفل توقيع ومناقشة رواية "تشريح الرغبة " للكاتبة والروائية المغربية ريم نجمي، في الساعة السابعة مساء الأحد الموافق 22 مايو الجاري بمقر الدار بالزمالك.

رواية "تشريح الرغبة" تتكئُ على تقنية الرسائل في تناول مواضيع تتعلق بالاختلافات الثقافية والدينية وأزمة الهوية لدى المهاجرين العرب وقضية اللجوء التي شهدتها ألمانيا في السنوات الأخيرة، إلى جانب مواضيع أخرى تتعلق بما يعرف بأزمة منتصف العمر"، وذلك كله من خلال قصة انفصال كاتب مغربي عن زوجته الألمانية بعد مرور ربع قرن على زواجهما ومحاولتهما البحث عن مكامن الفشل في حياتهما المشتركة.

من أجواء رواية الكاتبة ريم نجمي :" تريدين أن تعرفي لمَ خسرنا تلك الحياة المشتركة، ولمَ نزلتُ من القطار في منتصف الرحلة؟ لكن المعرفة تساوي الألم، إن كشف مواطن الخلل جارح، لكنه ينقذنا من الاستمرار في خديعة أحدنا الآخر، تماما كما لو أننا نمشي في حديقة جميلة مُتشابكي الأيدي لكن قدمينا داميتان بفعل الأشواك وشظايا الزجاج، غير أن كل واحد منا يبتسم للآخر ليخبئ شعوره بالألم".







شعر الهايكو



جدير بالذكر أن ريم نجمي شاعرة مغربية من مواليد 1987 في الدار البيضاء، خريجة المعهد العالي للصحافة بالرباط، تقيم في ألمانيا وتشتغل في الصحافة، تميز قصيدتها بالتكثيف الشديد والإيجاز الذي ينتمي إلى المدرسة الشعرية اليابانية أو ما يعرف بشعر الهايكو.