للتحكم في فقدان الذاكرة.. 3 أطعمة يجب على كبار السن تناولها

يمكن أن تظهر الكثير من المشاكل الصحية مع التقدم ​​في العمر، مثل فقدان الذاكرة ومشاكل الحركة والعديد من الحالات الطبية الأخرى، إنها تدل على تدهور الصحة الجسدية والعقلية ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة بين كبار السن.

لذلك، من الأهمية أن يحاول كبار السن التحكم في هذا التدهور، مع العمل أيضًا على الحفاظ على رفاههم العام، من أفضل الطرق اتباع نظام غذائي مغذي ومتوازن.

1- شرب كمية كافية من الماء

على الرغم من أن هذه قد تكون واحدة من أكثر النصائح الغذائية وضوحًا ، إلا أن شرب كمية كافية من الماء والبقاء رطبًا أمر مهم للغاية لكبار السن، من المعروف أن المشروبات السكرية أو الكافيين تسبب الجفاف بين كبار السن، لذلك ، يمكنهم اختيار تجنب مثل هذه المشروبات والحفاظ على عادة شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء كل يوم.

2- اختيار الأطعمة الغنية بالألياف

الألياف هي كربوهيدرات أساسية معروفة بالحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ونظافته، يمكن أن يكون دمج الأطعمة الغنية بالألياف في نظامهم الغذائي اليومي أحد أفضل العلاجات المنزلية للإمساك بين كبار السن، بصرف النظر عن هذا ، يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالألياف في الشيخوخة الصحية وتعزيز مستويات الكوليسترول الصحية مع الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.