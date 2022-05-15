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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نيابة إدفو تستدعى ضحايا مستريح الماشية لسماع أقوالهم

مستريح أسوان
مستريح أسوان

استدعت نيابة إدفو بأسوان ضحايا مستريح الماشية "مصطفى البنك"، للاستماع إلى أقوالهم فى الاتهام المنسوب إليه باستيلائه على 250 مليون جنيه بدعوى توظيف الأموال فى تجارة الماشية.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك، واثنين آخرين أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال عدد كبير من المجني عليهم، وتلقيها منهم بدعوى استثمارها بغير ترخيص.

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وكانت النيابة العامة تلقت في أوائل الشهر الجاري بلاغات من عدد من المجني عليهم ضد المتهم "مصطفى البنك" بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي أفادت -كما شهد مُقدِّموها في التحقيقات- باستيلاء المتهم على أموال كثير من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة رؤوس الماشية، ووعدَهُ بربحهم منها، إذ استولى على ما يربو على تسعة ملايين جنيه، ثم فُوجئوا بتهرّبه عقب ذلك من سداد الربح الذي وعدهم به، أو ردِّ الرؤوس إليهم، كما عاينت مزرعةً يملكها وأمرت بالتحفظ على عدد أربعمائة وسبع وأربعين ماشية ضُبطتْ بها، وأُخطرت النيابة العامة بتحرير ما يزيد عن ثمانمائة بلاغ آخر مشابه ضدّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.

ونفاذًا لأمر الضبط والإحضار انتقلت قوة من الشرطة لضبطه، وباستجواب النيابة العامة له قرَّر دعوته للمواطنين عبر موقع “يوتيوب” لتلقي أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة رءوس الماشية مقابل تقديمه أرباحهم منها لاحقًا، وادعى حيازتَه تلك الأموال، ووعدَهُ بردِّها إليهم، وطلَبَت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، والتي أكدت ارتكابه لها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا.

في السياق ذاته، كانت النيابة العامة تلقت بلاغينِ مماثلينِ ضد متهمينِ آخرينِ أسفرت التحقيقات فيها عن إلقاء القبض عليهما وبحوزة أحدهما مبلغ مليون ومائتين وثمانية وثلاثين ألف جنيه، فأمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات في الوقائع الثلاث.

ولليوم الثانى على التوالى واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولتهما التفقدية لمشروع إنشاء محور وكوبرى بديل خزان أسوان الجديد على النيل والذى تصل تكلفته المبدئية إلى 1.7 مليار جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 72%، ويصل طول المحور إلى 5.4 كم، وبعرض 29 مترا، ويضم  3 حارات مرورية لكل اتجاه.

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