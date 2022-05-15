التموين: التفاوض لاستيراد 4.5 مليون طن قمح من الهند وإستراليا وكازاخستان وفرنسا

قال على مصيلحي وزير التموين، أن القواعد المنظمة لشراء القمح كانت عن طريق المناقصات، ونظرا للظروف فوافق مجلس الوزراء بالعمل بالاتفاق المباشر، وجاري الآن التفاوض مع الهند وإستراليا وكازاخستان وفرنسا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للحكومة لإعلان خطة الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، قائلا: إننا لن نستورد الآن قمحا فنحن في موسم التوريد ولدينا ما يكفينا، ولأول مرة لدينا ٤،٥ مليون طن يكفي حتي نهاية العام وسيتم استيراد ٤،٥ مليون طن أخري.

وزير التموين يشكر روسيا

ووجه الشكر للجانب الروسي لأنهم لم يتقاعسوا عن تنفيذ الاتفاقيات والكميات المتفق عليها وغيرها من الدول التي كان متفق على استيراد القمح منها، وبخصوص المركب التي تم الحديث عنها رفضنا دخولها حيث إنه في وقت الأزمات يكون هناك تجار يتحركون في البحار لبيع القمح وهذا ما لم نسمح به ورفضنا دخولها.