الغرفة التجارية الأمريكية ترأس وفد GreenTech إلى مصر قبل COP27

أعلنت غرفة التجارة الأمريكية أنها ستقود وفدًا يضم أكثر من 35 شركة وكبار ممثلي الحكومة الأمريكية إلى مصر خلال الأيام المقبلة للقاء مسؤولين مصريين رفيعي المستوى ، بمن فيهم رئيس الوزراء مدبولي ، استعدادًا لمؤتمر COP27 هذا الخريف.



ويرأس وفد الغرفة مارتي دوربين، نائب الرئيس الأول للسياسات، وسيضم السفير ديفيد ثورن، كبير المستشارين، مكتب المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة للمناخ، وجيك ليفين، كبير مسؤولي المناخ في مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وشركاء من غرفة التجارة الأمريكية بمصر والولايات ومجلس الأعمال المصري الامريكي.



وأوضحت أنه سيكون هناك حدثان مفتوحان لوسائل الإعلام خلال زيارة وفد GreenTech