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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ ببني سويف: توريد 65 ألف و673 طنا من القمح للصوامع والشون

توريد القثمح ببني
توريد القثمح ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن استلام 10 آلاف و194 طن من القمح أمس بصوامع وشون المحافظة، ليصل إجمالي ما تم توريده منذ بداية أعمال التوريد وحتى صباح اليوم، إلى 65 ألف و673 طن قمح.

وأشار المحافظ إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والمتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، مؤكدا على انتظام سير أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير اليومي ،الذي يعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين ، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

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وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية  لأعمال التوريد ولضمان  جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، وأن تقوم لجان الاستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

وأوضح أن توجيهاته لأعضاء لجنة التوريد تركز علىبسرعة صرف مستحقات الموردين ، والتيسير على المزراعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك"، وذلك بكافة الشون والصوامع.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة قد بلغت 128 ألف و649 فداناً بمستهدف توريد 230 ألف طن هذا الموسم، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية،  وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى  المحافظة.

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