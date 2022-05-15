أبو العينين: الرئيس السيسي لديه طموح وحكمة ورؤية ثاقبة

وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراراته بشأن الحوار الوطني، موضحًا أن أصل الحوار الوطني الحقيقي أن تصبح مصر دولة اقتصادية، متقدمة ولها ثقلها.



وأوضح أبو العينين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه طموح وحكمة ورؤية ثاقبة، وقال في وقت سابق إنّ كل ما فعلناه من إنجازات خطوة من ألف خطوة، وهذه رسالة للحكومة بضرورة بذل كل الجهود لتحقيق التطلعات، مشيرا إلى أن العالم يكن للرئيس السيسي كل الاحترام لأنه يمثل مصر على أكمل وجه.

وأضاف وكيل مجلس النواب أنّ الحوار الوطني كلمة شاملة تستلزم الوقوف أمام الجوانب السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا يمكن اختزاله في الجزء السياسي فقط، مشيرًا إلى أن أزمة الزيادة السكانية بحاجة إلى حوار وطني وغيرها من القضايا.

وتابع: «نفسي الحوار الوطني يبدأ في كل قرية ومحافظة لاستغلال موارد القرى والمحافظات، ويكون فيه أسئلة للحوار في كافة المجالات بحيث إن التفاعل الشعبي يتم على مستوى كل محافظات مصر، وبعدها يقيم الخبراء نتيجة الحوار.