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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: ارتفاع نسب الإنجاز بمشروعات حياة كريمة بزفتى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

 أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتصدر مشروعات (التعليم ، البريد،  الصرف ومياه الشرب إلى جانب المجمعات الخدمية ) لقائمة نهو المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتي، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد، المهندس محمد سالم متابع المشروعات من مجلس الوزراء، مندوب دار الهندسة ومديري ورؤساء الشركات والهيئات المنفذة.

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وخلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية الموقف التنفيذي للمشروعات والبالغ عددها ١٠٠٧ مشروع حيث تم نهو ٣٩٧ مشروع منها بنسبة ٥٣.١% بإجمالي تكلفة ٤.٤مليار جنيه، كما عقد المحافظ اجتماعات منفصلة مع الشركات والهيئات المنفذة للوقوف على التحديات والتخطيط الجيد للتعامل معها في سبيل نهو كافة المشاريع في الأوقات المحددة والمتفق عليها .

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يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام ٢٠١٩ وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام ٢٠٢١، حيث يتم تنفيذ ١٢٣٦ مشروع داخل (٥٤) قرية و( ٨٨ ) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية ٤.٤ مليار جنيه.

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