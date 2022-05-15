التموين: تحديث البيانات يمنع التلاعب في الدعم وحذف المستحق

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، إن بعض المواطنين لم يسجلوا أرقام هواتفهم في قاعدة بيانات التموين.

وتابع مدكور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": “يتم تسجيل أرقام تليفونات أصحاب بطاقات التموين مجاناً”، لافتا إلى أن تحديث البيانات يمنع التلاعب في الدعم أو حذف أي مستحق.

وأوضح مستشار وزير التموين: "المطلوب رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة والرقم القومي لصاحب البطاقة".

وأشار إلى أن وزير التموين وجه بمد فترة تسجيل أرقام الهواتف حتي 30 يونيو القادم، مؤكدا أنه لن يضار أي مواطن من تسجيل رقم هاتفه.