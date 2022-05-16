لميس عن تريند أبو الهول: الحضارة الفرعونية هوس في حد ذاتها

علقت الإعلامية لميس الحديدي على شائعة نوم " ابو الهول “ واحتلاله لتريند السوشيال ميديا قائلة:”الحضارة الفرعونية هوس في حد ذاتها بأبو الهول وغيره من الحضارة الممتدة لمدة 4600 سنة ".



تابعت لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية على شاشة ON:ليه بقى بقى تريند النهاردة في مصر والعالم بسبب صورة تم تصميمها عبر الفوتوشوب أو تقنية مختلفة وأظهرته مغمضاً عينيه ".

الأخوان



أكملت :" الاخوان بقى في وسط التريند اللطيف ده قالوا أن أبو الهول مغمض عشان مايشفش الكوارث القادمة وده استغلال لأي حدث وقالوا حاجات عجيبة أنو مغمض عينيه عشان كوارث قادمة وكلام فاضي من ده "



