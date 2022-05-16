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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار..

الرئيس الأمريكي يتوجه إلى مدينة بافالو الثلاثاء المقبل

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الرئيس جو بايدن سيتوجه، غدا الثلاثاء إلى بافالو، حيث شهد الحي إطلاق النار أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

فيما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بمقتل 10 أشخاص فتح عليهم مسلح النار في متجر بمدينة بافالو في ولاية نيويورك الأمريكية، فيما اعتقلت الشرطة منفذ الهجوم.

وأكدت شرطة بوفالو وقوع حادث إطلاق نار متعدد ونشط، ولم تكشف عن عدد الضحايا او حالتهم بعد إطلاق النار عليهم في مركز توبس فريندلي التجاري.

فيما قالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول إنها "تراقب عن كثب" إطلاق النار وأنها عرضت المساعدة على مسؤولي بافالو.

وأضافت الشرطة الأمريكية أنه تم اعتقال المشتبه به في حادثة إطلاق النار التي وقعت في أحد متاجر المواد الغذائية بولاية نيويورك.

بينما أشارت وكالة "أسوشيتد برس"  إلى وقوع 9 إصابات على الأقل، دون كشف تفاصيل حالتهم الصحية.
 

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