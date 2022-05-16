أميرة بهى الدين : مشكلة تعدد الزوجات إن الرجل بيخبي على مراته

قالت أميرة بهي الدين المحامية بالنقض، إن قانون الأحوال الشخصية إن لم يكن منصفا سوف يفسد حياة الأطفال، موضحة أن قانون الأحوال الشخصية أخطر ما في المنظومة التشريعية.

وأضافت أميرة بهي الدين ، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن الإشكالية الكبرى في تعدد الزوجات إن الرجل بيخبي على مراته، متابعة: إذا خدت ست تشهد على جريمة قتل يؤخذ برأيها ولكن نحتاج إلى سيدتين في قضايا الأحوال الشخصية.

وتابعت أميرة بهي الدين، أن فلسفة حق الكد والسعاية تحتاج إلى ضبط قبل ضمها للقانون، مشيرة إلى أن الكد والسعاية حق الست بس,

وقالت أميرة بهي الدين المحامية بالنقض: نحتاج آلية أكثر انضباطا لإثبات دخل الزوج، متابعة: عندنا مشاكل في إثبات دخل الزوج في قضايا النفقة، ونريد حزمة من الإجراءات تسهل تنفيذ أحكام قضايا الأحوال الشخصية.