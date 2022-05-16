حسين خضر: الأقاويل المنتشرة عن إعلان ألمانيا إفلاسها غير صحيحة

بسبب الأزمة الأوكرانية..

قال حسين خضر، نائب رئيس أمانة الهجرة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، إن العالم حتى الآن لم يتعافى من أزمة فيروس كورونا، والتي أثرت على الاقتصاد والصناعة بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة الأسعار ونقص المواد.

وأضاف “حسين خضر” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، :" عندما بدأت الدول في التعافي من فيروس كورونا حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي تسببت بدورها في زيادة نسبة التضخم ونقص المواد الخام وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وشدد على أن ألمانيا مازالت قادرة على التعامل مع الأزمة، والأقاويل المنتشرة عن إعلان ألمانيا إفلاسها غير صحيحة، وهي من أقوى الاقتصاديات في العالم.

ولفت إلى أن المجتمع الألماني يتعامل مع الأزمة بهدوء وبدرجة عالية من الوعي، جراء ما تقوم به القيادة من حملات توعوية، ولإجاد البدائل.



