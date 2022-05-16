مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 5 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 16 - 5 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة نيوكاسل ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو فى الدوري الإيطالى.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل X آرسنال – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

سامبدوريا X فيورنتينا – الساعة 6:30 مساء

يوفنتوس X لاتسيو – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

تشايكور ريزا سبور X سيفاس سبور – الساعة 7 مساء

جالاتا سراي X أضنة ديمرسبور – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

غزل المحلة X إيسترن كومباني – الساعة 6:30 مساء على قناة on time sport

سموحة X المصري البورسعيدي – الساعة 9 مساء على قناة on time sport