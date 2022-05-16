تطبيق نظام التخريد لـ سيارات المرسيدس القديمة بمدينة العريش

طبقت محافظة شمال سيناء، نظام التخريد لسيارات المرسيدس القديمة موديلات ما قبل عام2000م، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة بمدينة العريش.



واستلام سيارات "فان سعة ٧ راكب"، في إطار الدور المجتمعي للحزب وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبرعاية النائب سالم العكش عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام حزب مستقبل وطن بشمال سيناء.

تجهيز 50 سيارة

وأعلن يسري جاسر أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمحافظة شمال سيناء، أنه تم تجهيز 50 سيارة أجرة لتسليمه إلى السائقين أصحاب سيارات المرسيدس موديلات قديمة للعمل علي الخطوط الداخلية في مدينة العريش.

وأضاف أنه وصلت بالفعل 40 سيارة، ومن المنتظر وصول الـ 10 سيارات الأخرى، تمهيدًا لتسليم سيارات أجرة موديل 2022 سعة السيارة 7 ركاب.

وأضاف أن السيارات الجديدة مزودة بميزة العمل بالغاز الطبيعي، وسيحصل السائقون عليها مجانا.