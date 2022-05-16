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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

٣٧,٥٠ ٪ نموا في أرباح بنك البركة خلال الربع الأول لعام 2022

صدى البلد

كشفت نتائج أعمال بنك البركة عن صافي الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي وبلغت نحو ٣٦٩ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٢٦٨مليون جنيه عن الربع الأول لعام ٢٠٢١ وذلك بزيادة بنسبة ٣٧,٥٠. ٪ 
وارتفع صافى العائد بنسبة ١٣,٦٪ ليصل إلى ٧١٩ مليون جنيه مقارنة بحوالي ٦٣٣ مليون جنيه عن الربع الأول لعام ٢٠٢١. وارتفع صافى الأرباح التشغيلية بنسبة ١٢٪ ليصل إلى ٥٩٥ مليون جنيه مقارنة بنحو ٥٣١ مليون جنيه عن الربع الأول لعام ٢٠٢١. وبالنسبة لأرصدة تمويلات العملاء ارتفعت بنسبة ١٠٪ لتصل إلى ٢٦,٧ مليار جنيه مقارنة بنحو ٢٤,٣ مليار جنيه في نهاية عام ٢٠٢١.
وقد ارتفع معدل العائد على حقوق الملكية ليصل إلى ٢٤٫٢٪ في نهاية الربع الأول ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٢١٫٨٪ في نهاية ذات الفترة من عام ٢٠٢١ . كما ارتفع هامش صافى الربح ليصل إلى ٣٫٩٤٪ في نهاية الربع الأول ٢٠٢٢ مقارنة  بـ ٣٫٦١٪ في نهاية ذات الفترة من عام ٢٠٢١ 
أما بالسنبة إلى تمويلات ودائع العملاء فقد ارتفعت لتصل إلى ٣٧٫٥٪ في نهاية الربع الأول ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٣٤٫٥٪ في نهاية ذات الفترة من عام ٢٠٢١.  وارتفعت نسبة العمولات للإيرادات التشغيلية لتصل إلى ١٣٫٥٪ في نهاية الربع الأول ٢٠٢٢ مقارنة بـ ١١٫٩٪ في نهاية ذات الفترة من عام ٢٠٢١ .
كما شارك البنك في عدة أنشطة منذ بداية ٢٠٢٢  أهمها المشاركة فى الاكتتاب الخاص بإصدار أول صكوك إسلامية بقيمة ٣,٢٥١ مليار جنيه لشركة بالم هيلز للتعمير، والتي تعتبر إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري وذلك لتمويل أعمال التشييد والبناء بمشروع باديا بمدينة السادس من أكتوبر.
كما وقع البنك بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير بقيمة ٨ مليون جنيه تم التبرع بهم من خلال صندوق الزكاة والخيرات ببنك البركة، وقد استهدف البروتوكول دعم أنشطة المؤسسة مثل مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي وذلك لتنفيذ برامج تنموية مشتركة مع المؤسسة والتي تهدف إلى تحسين معيشة الأسر الأكثر إستحقاقاً وتوفير حياة أفضل وبشكل دائم لجميع المواطنين فى مختلف محافظات مصر
ويستهدف البنك خطة زيادة عدد فروعه بتدشين ٦ فروع خلال ٢٠٢٢ بغرض التوسع الجغرافي والتواجد في عدة محافظات خارج القاهرة بالإضافة إلى شبكة الفروع الحالية التي تبلغ ٣٢ فرعاً منتشرة فى القاهرة والإسكندرية والدلتا. كما بدأ البنك في تنفيذ خطة استراتيجية من خلال إعادة هيكلة شاملة تتضمن تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمواكبة أحدث النظم المصرفية وتعزيز محفظة الخدمات والمنتجات لتتماشى مع التطور التكنولوجي والرقمي.

 

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