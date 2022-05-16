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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح للتعامل مع الغضب.. تعرف عليها

صدى البلد

الغضب هو عاطفة إنسانية صحية ولكن عندما يخرج عن السيطرة ، يمكن أن يسبب مشاكل.

 يسبب الغضب أيضًا الكثير من التغيرات الفسيولوجية والبيولوجية يرتفع معدل ضربات القلب وضغط الدم ، وكذلك مستويات هرمونات الطاقة والأدرينالين والنورأدرينالين. يمكن أن ينجم الغضب عن أي شيء وأي شخص أو أي موقف في بعض الأحيان يمكن أن تثير المشاكل 

 

 طرق للتعامل مع الغضب بطريقة صحية. وهم على النحو التالي:

 

فكر قبل أن تتحدث : يوصى بأخذ قسط من الراحة ، وإعادة تقييم الموقف ، والنظر في الآخرين المعنيين ثم التحدث. 

عندما نغضب ، يبدو أننا نتحدث عن أشياء تجعلنا نندم لاحقًا 

 

بمجرد أن تهدأ ، عبر عن غضبك : بعد أن تشعر بالهدوء ، عبر عن مشاعرك بطريقة غير تصادمية وعالج المخاوف التي تواجهها.

التمرين : النشاط البدني يساعد في تقليل التوتر وإرخاء العضلات. 

عند الغضب ، يوصى بالذهاب للتمشية أو ممارسة التمارين البدنية لبعض الوقت من أجل الشعور بالتحسن.

وقتًا مستقطعًا : خذ قسطًا من الراحة في منتصف اليوم عندما تبدأ الأمور بالتوتر. 

وهذا يساعد في إعادة شحن العقل والجسم للتعامل مع التوتر.

 

حدد الحلول الممكنة : تحدث إلى نفسك عن أن الغضب ليس حلاً. 

فكر في الحلول الممكنة للأشياء والمواقف التي تجعلك غاضبًا.

 

لا تحقد : حمل ضغينة على شخص آخر يجعلنا نشعر بالمرارة فالأفضل أن تسامح الآخرين وتترك الغضب.

استخدم الدعابة للتخلص من التوتر : يمكن أن يساعد تخفيف الموقف بالدعابة في نزع  التوتر فيمكن أن يجعلنا نشعر بتحسن في نهاية المطاف.

 

ممارسة مهارات الاسترخاء : تمارين التنفس العميق أو التحدث مع أنفسنا والتأكيد على أن الموقف يمكن أن يتحسن .

 

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