عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم العمدة: مؤتمر مجلس الوزراء كان مهما في توقيت صعب| فيديو

الدكتور كريم العمدة
الدكتور كريم العمدة ، أستاذ الاقتصاد

قال الدكتور كريم العمدة ، أستاذ الاقتصاد ، إن مؤتمر مجلس الوزراء بالأمس كان مهما في توقيت صعب تمر به مصر في الأزمة العالمية الراهنة ، وفي ظل تساؤلات الشعب المصري عن أزمة الاقتصاد المصري ، موضحا أن المؤتمر اشتمل على أكثر من مسار للتعامل مع الأزمة .

وأضاف الدكتور كريم العمدة ، خلال استضافته في برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن مسار الصناعة الذي تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء بالأمس كان ضروريا خاصة مع انخفاض معدلات الإنتاج المحلي الصناعي في مصر في السنوات الأخيرة الماضية ، وانخفاض نسبة مساهمة الصناعة في الدخل القومي .

وتابع " العمدة " ، أن قطاعي الصناعة والخدمات بمقدورهما تحويل الدول النامية لدول ناشئة ثم متقدمة ، وتحرزان فارقا في اقتصاد الدول ، وتزيد من معدلات التكنولوجيا والمعرفة .

ولفت “ العمدة ” إلى أن الق الأول في توطين الصناعات هو جذب المستثمرين من خلال المقاصد الاستثمارية ، وتوفير العمالة المدربة . 

وتطرق رئيس الوزراء إلى مشروع حياة كريمة، مؤكداً أنه مشروع عظيم، لم يكن للدولة أن تتأخر عنه، فهو مطلب أهالينا في الريف كله، وهذه المشروعات لا يمكن إبطاؤها حيث تلامس الاحتياجات الأساسية للمواطن، للحاضر والمستقبل، وتناول مشروعات المدن الجديدة التي تنفذ، مشيراً إلى أن ما يثار بشأن أولويتها، حيث دعا رئيس الوزراء إلى الرجوع إلى مضبطة مجلس الشعب في بداية الثمانينيات، حيث استدعى أعضاء المجلس وزير الإسكان في هذا الوقت، الوزير المرحوم حسب الله الكفراوي، وسألوه عن جدوى أن تنفذ الحكومة مدن: العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، وبرج العرب، تلك المدن التي تستوعب الآن نحو 10 ملايين مواطن مصري، وبها كافة الصناعات.

وتساءل رئيس الوزراء: لو لم تكن تلك المدن الجديدة قد نفذت، كيف كان سيكون شكل مصر ؟ كان الـ 10 ملايين مواطن الذين يقطنونها حالياً سيسكنون على الأراضي الزراعية، وما كنا امتلكنا الصناعات الموجودة في هذه المدن، فتلك المدن نبنيها لأبنائنا في الفترة القادمة، وهي التي تستوعب الزيادة السكانية، ولكن كل هذه المشروعات القومية ومع احتياجنا الكبير لها، خلقت أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، ولولاها كيف كان سيكون مصير هؤلاء الشباب المصري الذي توافرت له فرص العمل بها ؟ كان من الظلم تحميل القطاع الخاص القدرة على توفير كل ذلك بنفسه وبتمويله، ودعونا نسأل: من ينفذ هذه المشروعات القومية، ؟ كلها شركات قطاع خاص، وهذه تجربة الدول الناشئة العملاقة التي حققت طفرة اقتصادية كبيرة، مثل دول شرق آسيا، والنمور الآسيوية، التي قامت في أوائل مراحل نموها بتنفيذ بنية أساسية واستثمارات عامة كبيرة، لتقليل الفجوة ثم تمكين القطاع الخاص في العمل.

كريم العمدة كريم العمدة أستاذ الاقتصاد برنامج صباح الخير يا مصر توك شو مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

انخفاض كبير.. سعر الذهب اليوم الاثنين 16-5-2022

أسعار الأرز.. أسباب ارتفاعه في الأسواق | والحلول المقترحة لانخفاضه

كيفية صلاة الخسوف ودعاؤها .. سنة نبوية الأزهر يحدد وقتها وأحكامها

ترشيحاتنا

تكلفتها 36 مليار جنيه.. كيف حفزت الحكومة مزارعي القمح على زيادة توريده؟

إعلان نتيجة الصف الرابع الإبتدائي بالاسم في المدارس .. قريبا

أسعار الأرز.. أسباب ارتفاعه في الأسواق | والحلول المقترحة لانخفاضه

اتحاد الصناعات: 120 شركة رواندية تبحث التعاون التجاري والاستثماري في مصر

دعاء الخسوف.. أذكار وأدعية من الكتاب والسنة

لكزس تقدم طراز UX هيجن بشكل حصري وتلغي إصدار البنزين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد ميلاد نانسي عجرم.. أم كلثوم سبب انطلاقها وقصة زواجها من فادي الهاشم

دخلوا بملابس عادية.. كيف سمحت جامعة القاهرة بإقامة حفلة تنكرية داخل كلية الإعلام؟

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

تماثيل الكرنك تتحرك ليلا وغفوة أبوالهول تنذر بالهلاك.. قصة حكايات لعنة الفراعنة

فيديو

الاختيار 3.. عبد الفتاح السيسي يوجه تحذيرا لـ خيرت الشاطر ومحمد مرسي

عيد ميلاد نانسي عجرم.. أم كلثوم سبب انطلاقها وقصة زواجها من فادي الهاشم

إبراهيم حسن: لن نعمل في تدريب المنتخب لهذه الأسباب.. تفاصيل

تحويل المحنة إلى منحة.. أبو العينين: الأزمة الاقتصادية العالمية تسونامي العصر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ