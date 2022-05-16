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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتغيبهم عن العمل.. إحالة 12 موظفًا بمستشفى حميات طهطا بسوهاج للتحقيق

إحالة ١٢ موظف للتحقيق
إحالة ١٢ موظف للتحقيق بسوهاج

أحال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، 12 موظفًا، من العاملين بمستشفى حميات طهطا شمال المحافظة، للتحقيق؛ لتغيبهم عن العمل، دون مسوغ قانون، في المذكرة المرفوعة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بهذا الشأن.

وتبين خلال التفتيش غياب عدد 12 موظفًا، من العاملين بالمستشفى دون إذن مسبق، أو مسوغٍ قانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع مذكرة بالواقعة إلى اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم.

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حيث كان أعضاء التفتيش المالي والاداري والمتابعة بالمرور على عدد من المصالح الحكومية والخدمية، ومنها مستشفى حميات طهطا.

وشدد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والصارمة حيال كل موظف لا يهتم لعمله ويقصر فيه أو يخل بقواعده.

سوهاج التحقيق موظف محافظ المصالح الحكومية

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