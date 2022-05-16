الحبس عاما لـ حداد مسلح في قتل صديقه بشبين القناطر

قضت محكمة الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات بنها، فى القليوبية برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، و سامح عبدالغني العنتبلي، وبحضور أحمد علي زين العابدين، وكيل النيابة، و أمانة سر كمال جاويش، بمعاقبة حداد مسلح بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بالشروع في قتل صديقه لوجود خلافات سابقة بينهما بدائرة مركز شبين القناطر.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية التي حملت رقم 1018 لسنة 2022 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 253 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد محمد أ " 33 سنة، حداد مسلح ، ومقيم بناحية كفر الشوبك دائرة مركز شبين القناطر، شرع في قتل المجني عليه"حمادة وليد س" من غير سبق إصرار أو ترصد، حيث قام المتهم بالتعدى على الضحية بسلاح أبيض " مطواة" أثناء سيره في الطريق العام ما أسفر عن إصابته بطعنة في الصدر، محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وفر هاربًا إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل فيه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة".

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغا بإصابة أحد الأشخاص بطعنة بالصدر، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام المتهم حداد مسلح بالشروع في قتل المجنى عليه لوجود خلافات سابقة بينهما بسلاح أبيض "مطواة" وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، و أخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث للوقوف على ظروفها وملابساتها، وعقب الإنتهاء من التحقيقات أحاله المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها الكلية، لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.