ضائقة مالية كبيرة.. رئيس وزراء سريلانكا يعلن نفاد البترول في البلاد

أعلن رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينج، نفاد البترول في البلاد، محذرًا من أن اقتصاد بلاده في وضع محفوف بالمخاطر، وأن الدولة التي تعاني من ضائقة مالية كبيرة.

وحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية، قال ويكرمسينغ في خطاب متلفز اليوم الاثنين "نفد البترول.. في الوقت الحالي لدينا مخزون بنزين ليوم واحد فقط"، مضيفا أن بلاده المفلسة قد تواجه مزيدا من الصعوبات في الأشهر المقبلة.

وأضاف: "نحن نواجه العديد من المخاوف الخطيرة. ولتسهيل طوابير الانتظار، يجب أن نحصل على 75 مليون دولار أمريكي تقريبًا في غضون اليومين المقبلين".

وأشار: "يتم توليد ربع الكهرباء من خلال النفط. لذلك، هناك احتمال أن يزداد انقطاع التيار الكهربائي اليومي إلى 15 ساعة في اليوم. ومع ذلك، فقد حصلنا بالفعل على أموال لتجنب هذه الأزمة".

وأكد رئيس وزراء سريلانكا في خطابه للأمة أن "الشهرين المقبلين سيكونان من أصعب الشهور في حياة المواطنين"، مناشدًا إياهم إلى تقديم بعض التضحيات ومواجهة تحديات هذه الفترة.

ولفت "في الوقت الحاضر، يعتبر الاقتصاد السريلانكي غير مستقر للغاية. على الرغم من أن ميزانية الحكومة السابقة كانت تتوقع عائدات كبيرة، مقترحًا خصخصة الخطوط الجوية الوطنية.