إلغاء آخر قيود كورنا.. ارتداء الكمامات ليس إلزاميا في وسائل النقل بفرنسا..فيديو

عرضت قناة " euronews (عــربي)" فيديو يوضح أن ارتداء الكمامة لم يعد إلزاميا اعتبارا من يوم الاثنين في وسائل النقل العام في فرنسا، وهو أحد آخر الإجراءات التي بقيت سارية منذ انتشار الوباء.

وأضاف الفيديو أن المديرية العامة للصحة في فرنسا أعلنت عن قرار الحكومة بإنهاء الالتزام بارتداء الكمامة في وسائل النقل العام، اعتبارا من 16 مايو 2022".

وأوضح الفيديو أنه حتى هذا التاريخ كان ارتداء القناع أو الكمامة إلزاميا في مترو الأنفاق والحافلات والقطارات والطائرات وسيارات الأجرة.

وغردت وزارة الصحة الفرنسية عبر تويتر بالقول " بداية من اليوم، لم يعد ارتداء الكمامة إلزاميا في وسائل النقل".