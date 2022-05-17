عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

العادات الغذائية.. نصائح للاستفادة من المشي في خسارة الوزن

المشي
المشي

هل المشي يزيد الوزن | السؤال الذي يطرحه الكثير من الناس هو ما إذا كان المشي يمكن أن يسبب زيادة الوزن وما هو الفرق بين المشي السريع والمشي البطيء وأيهما أفضل لفقدان الوزن ، إليك التفاصيل بحسب ما نشره موقع هيلثي .

txt

يساعد في إنقاص الوزن.. 5 خرافات عن فوائد شرب الماء

txt

منها انقاصل الوزن.. 10 نصائح لعلاج الضغط المرتفع بدون أدوية

 

المشي وعدم فقدان الوزن


إذا كنت تأكل سعرات حرارية أكثر مما تستخدمه كل يوم ، فسوف يزداد وزنك.
إذا كنت تأكل سعرات حرارية أقل مما تستخدمه كل يوم ، فإنك تفقد الوزن لفقدان الوزن.
تحتاج إلى تناول سعرات حرارية أقل أو حرق المزيد من السعرات الحرارية كل يوم للتحكم في الوزن بشكل معقول وطويل الأمد وتقليل المخاطر الصحية.
يجب أن تمشي لمدة 30-60 دقيقة من المشي السريع أو غيرها من التمارين المعتدلة كل يوم من أيام الأسبوع تقريبًا للمساعدة في إنقاص الوزن.
يرتبط هذا القدر من التمارين أيضًا بتقليل المخاطر الصحية الرئيسية.
يجب أن تأكل أقل وممارسة الرياضة أكثر.

 


هل المشي يزيد الوزن


كم عدد السعرات الحرارية التي حرقها أثناء المشي  ؟
كل ميل تمشي فيه يحرق ما بين 55 و 140 سعرة حرارية ، اعتمادًا على وزنك في الغالب ، مع اعتبار السرعة والأسلوب من العوامل الثانوية. السؤال المهم هو كيف يمكنني حرق المزيد من السعرات الحرارية لكل ميل؟ هناك بعض الطرق التي يمكنك استخدامها لحرق المزيد من السعرات الحرارية لكل ميل تمشي  ، ولكل منها مزاياها وعيوبها ، فلنتعرف على هذه الطرق:


المشي بشكل أسرع:


قم بزيادة سرعتك إلى 12 دقيقة لكل ميل ، باستخدام تقنيات المشي ، ستحرق المزيد من السعرات الحرارية لكل ميل.
لأنك ستستخدم مجموعات عضلية أكثر مما تفعل بوتيرة مشي أبطأ أو بالجري ،
يحرق لاعبو السباق أثناء المشي ما يصل إلى ثلاث سعرات حرارية إضافية لكل ميل.
بمجرد أن تبدأ في فقدان الوزن ، ستجد نفسك تسرع ، 20 رطلاً إضافيًا بما يكفي لتحسين مشي.
قد تحرق سعرات حرارية أقل لكل ميل ، لكنك ستتمكن من السفر لأميال أكثر في نفس الفترة الزمنية.
هذا يمكن أن يحرق المزيد من السعرات الحرارية في تمرين المشي.
استخدم عصي المشي من أجل اللياقة:
استخدم عصا المشي لزيادة معدل حرق السعرات الحرارية لكل ميل.
يمكنك استخدام عضلات ذراعيك وكذلك رجليك.


ارتد أثقالاً زائدة أثناء المشي


كلما زاد وزنك ، زادت السعرات الحرارية التي تحرقها لكل ميل ، وعندما تفقد الوزن ، تحرق سعرات حرارية أقل لكل ميل.
يضيف بعض المشاة أحزمة ثقيلة أو سترات ثقيلة أو حقائب ظهر ثقيلة لزيادة حرق السعرات الحرارية.


كن حذرًا "عند القيام بذلك حتى لا تضغط على مفاصلك.
بالنسبة لأولئك الذين يفقدون الوزن والذين اعتاد جسدهم على حمل أرطال أكثر ، فإن ارتداء الجاكيت الثقيل سيكون وسيلة طبيعية أكثر لتحمل المزيد من الوزن.
إذا أدى الوزن الزائد إلى إبطائك ، فقد ينتهي بك الأمر إلى حرق سعرات حرارية أقل مما لو كنت تعاني من زيادة الوزن وزيادة السرعة.


ما هي الأشياء السلبية التي تحدث للأشخاص الذين يمشون؟


إذا لم تضف تمرينًا مع تقليل السعرات الحرارية ، فإن جسمك لا يحرق الدهون فحسب ، بل سيحرق العضلات أيضًا ".
عندما تحاول إنقاص الوزن ، فإن هدفك هو تحقيق أقصى قدر من فقدان الدهون.
ولكن إذا قمت بتقليل السعرات الحرارية إلى جانب فقدان الدهون ، فسوف تفقد المزيد من كتلة الجسم النحيلة مثل العضلات.
تحدث هذه المشكلة لأن العضلات هي التي تقود عملية التمثيل الغذائي لديك ، فإذا فقدت عضلاتك ، فمن المرجح أن يتباطأ التمثيل الغذائي ، مما يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة.
يمكن أن ينتهي بك الأمر في حالة بدنية أسوأ بعد تغيير عادات نظامك الغذائي في وقت أقرب من ذي قبل.
الأشياء الإيجابية التي تأتي مع المشي للأشخاص النشطين بدنيًا ".
إذا كنت تبني العضلات مع تغيير نظامك الغذائي أيضًا "، فإنك تزيد من عملية التمثيل الغذائي.

تحرق هذه العضلات سعرات حرارية أكثر بقليل من الدهون حتى أثناء الراحة وأثناء النوم.

إذا كنت قد بدأت في المشي ، فأنت تبني العضلات ، إذا كنت تمشي دائمًا ".

إضافة بعض تمارين القوة لبناء العضلات ، ينصح بممارسة الجزء العلوي من الجسم لأن المشي لن يبني الجزء العلوي من الجسم.

المشي هو نشاط يحمل الجسم ويساعد على الوقاية من هشاشة العظام مع تقدمك في العمر.

حرق الدهون انقاص الوزن فوائد شرب الماء المشي الوزن ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

ماذا يقول ملك الموت للميت وأهله عند قبض الروح وبعد الغسل؟

موضوعات متعلقة

أول حدث بمقر القوى العاملة في العاصمة الإدارية .. سعفان يشهد توقيع اتفاقية عمل جماعية تحقق مزايا لـ 3000 عامل بالشرقية للدخان .. ويفتتح ملتقى توظيف يوفر 3000 فرص عمل

كيف تبنى قصر لك في الجنة ؟.. واظب علي هذا العمل اليسير

اقتصاد الإمارات|وزراء في حكومة الإمارات يؤكدون أهمية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند

12 كلمة سببًا للتيسير وتفريج الهموم والكروب.. رددها دائما

ترشيحاتنا

الكلب والممرض الآلي.. الروبوتات تهدد باستبدال البشر| شاهد

بعد تصديق السيسي.. تعرف على تشكيل المركز القومي لإدارة المجال الجوي

آخر وقت لصيام الست أيام البيض .. فضلها كبير

العظمى 30 درجة بالقاهرة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء 17-5-2022

عيد ميلاد عادل إمام.. ظهور نادر لعائلة الزعيم.. شاهد

بلينكن يهنئ الصومال بنجاح الانتخابات الرئاسية: يمكنكم الآن التركيز على الإصلاحات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتحسين الاقتصاد.. تايلاند توزع مليون نبتة حشيش على السكان

استفزت أعصابه.. بريطاني يقتل زوجته بـ 70 طعنة بمدينة بلاكبول

القصة الكاملة لـ إمبراطور الغناء التركي وديلان مع أغنية أرامام

ألقيا عهود الزواج أمام مُلحن.. هل أفسد الزفاف الأجنبي شرعية زواج فراج وبسنت

فيديو

وداعا للبشرة.. القبض على قمر الوكالة لترويجها مستحضرات تجميل مغشوشة

الضرائب تحدد 6 مستندات لفتح ملف لنشاط التجارة الإلكترونية "فيديوجراف"

«أنا عروسة جديدة وباكل عيش».. ماذا قالت معلمة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ "فيديوجراف"

تفاصيل إخلاء سبيل طبيب القاهرة الجديدة بعد اعتداء أسرة مريضة عليه

المزيد

ساحة رأي

الكاتب الإماراتي عصام الدنمي يحكي عن الحنين لمصر .. بيت العائلة الكبير

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ