العادات الغذائية.. نصائح للاستفادة من المشي في خسارة الوزن

هل المشي يزيد الوزن | السؤال الذي يطرحه الكثير من الناس هو ما إذا كان المشي يمكن أن يسبب زيادة الوزن وما هو الفرق بين المشي السريع والمشي البطيء وأيهما أفضل لفقدان الوزن ، إليك التفاصيل بحسب ما نشره موقع هيلثي .

المشي وعدم فقدان الوزن



إذا كنت تأكل سعرات حرارية أكثر مما تستخدمه كل يوم ، فسوف يزداد وزنك.

إذا كنت تأكل سعرات حرارية أقل مما تستخدمه كل يوم ، فإنك تفقد الوزن لفقدان الوزن.

تحتاج إلى تناول سعرات حرارية أقل أو حرق المزيد من السعرات الحرارية كل يوم للتحكم في الوزن بشكل معقول وطويل الأمد وتقليل المخاطر الصحية.

يجب أن تمشي لمدة 30-60 دقيقة من المشي السريع أو غيرها من التمارين المعتدلة كل يوم من أيام الأسبوع تقريبًا للمساعدة في إنقاص الوزن.

يرتبط هذا القدر من التمارين أيضًا بتقليل المخاطر الصحية الرئيسية.

يجب أن تأكل أقل وممارسة الرياضة أكثر.



هل المشي يزيد الوزن



كم عدد السعرات الحرارية التي حرقها أثناء المشي ؟

كل ميل تمشي فيه يحرق ما بين 55 و 140 سعرة حرارية ، اعتمادًا على وزنك في الغالب ، مع اعتبار السرعة والأسلوب من العوامل الثانوية. السؤال المهم هو كيف يمكنني حرق المزيد من السعرات الحرارية لكل ميل؟ هناك بعض الطرق التي يمكنك استخدامها لحرق المزيد من السعرات الحرارية لكل ميل تمشي ، ولكل منها مزاياها وعيوبها ، فلنتعرف على هذه الطرق:



المشي بشكل أسرع:



قم بزيادة سرعتك إلى 12 دقيقة لكل ميل ، باستخدام تقنيات المشي ، ستحرق المزيد من السعرات الحرارية لكل ميل.

لأنك ستستخدم مجموعات عضلية أكثر مما تفعل بوتيرة مشي أبطأ أو بالجري ،

يحرق لاعبو السباق أثناء المشي ما يصل إلى ثلاث سعرات حرارية إضافية لكل ميل.

بمجرد أن تبدأ في فقدان الوزن ، ستجد نفسك تسرع ، 20 رطلاً إضافيًا بما يكفي لتحسين مشي.

قد تحرق سعرات حرارية أقل لكل ميل ، لكنك ستتمكن من السفر لأميال أكثر في نفس الفترة الزمنية.

هذا يمكن أن يحرق المزيد من السعرات الحرارية في تمرين المشي.

استخدم عصي المشي من أجل اللياقة:

استخدم عصا المشي لزيادة معدل حرق السعرات الحرارية لكل ميل.

يمكنك استخدام عضلات ذراعيك وكذلك رجليك.



ارتد أثقالاً زائدة أثناء المشي



كلما زاد وزنك ، زادت السعرات الحرارية التي تحرقها لكل ميل ، وعندما تفقد الوزن ، تحرق سعرات حرارية أقل لكل ميل.

يضيف بعض المشاة أحزمة ثقيلة أو سترات ثقيلة أو حقائب ظهر ثقيلة لزيادة حرق السعرات الحرارية.



كن حذرًا "عند القيام بذلك حتى لا تضغط على مفاصلك.

بالنسبة لأولئك الذين يفقدون الوزن والذين اعتاد جسدهم على حمل أرطال أكثر ، فإن ارتداء الجاكيت الثقيل سيكون وسيلة طبيعية أكثر لتحمل المزيد من الوزن.

إذا أدى الوزن الزائد إلى إبطائك ، فقد ينتهي بك الأمر إلى حرق سعرات حرارية أقل مما لو كنت تعاني من زيادة الوزن وزيادة السرعة.



ما هي الأشياء السلبية التي تحدث للأشخاص الذين يمشون؟



إذا لم تضف تمرينًا مع تقليل السعرات الحرارية ، فإن جسمك لا يحرق الدهون فحسب ، بل سيحرق العضلات أيضًا ".

عندما تحاول إنقاص الوزن ، فإن هدفك هو تحقيق أقصى قدر من فقدان الدهون.

ولكن إذا قمت بتقليل السعرات الحرارية إلى جانب فقدان الدهون ، فسوف تفقد المزيد من كتلة الجسم النحيلة مثل العضلات.

تحدث هذه المشكلة لأن العضلات هي التي تقود عملية التمثيل الغذائي لديك ، فإذا فقدت عضلاتك ، فمن المرجح أن يتباطأ التمثيل الغذائي ، مما يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة.

يمكن أن ينتهي بك الأمر في حالة بدنية أسوأ بعد تغيير عادات نظامك الغذائي في وقت أقرب من ذي قبل.

الأشياء الإيجابية التي تأتي مع المشي للأشخاص النشطين بدنيًا ".

إذا كنت تبني العضلات مع تغيير نظامك الغذائي أيضًا "، فإنك تزيد من عملية التمثيل الغذائي.

تحرق هذه العضلات سعرات حرارية أكثر بقليل من الدهون حتى أثناء الراحة وأثناء النوم.

إذا كنت قد بدأت في المشي ، فأنت تبني العضلات ، إذا كنت تمشي دائمًا ".

إضافة بعض تمارين القوة لبناء العضلات ، ينصح بممارسة الجزء العلوي من الجسم لأن المشي لن يبني الجزء العلوي من الجسم.

المشي هو نشاط يحمل الجسم ويساعد على الوقاية من هشاشة العظام مع تقدمك في العمر.