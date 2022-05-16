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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الدولي للكاراتيه: مصر تنتصر وتبهر الجميع في الدوري العالمي

صدى البلد

نشر الاتحاد الدولي للكاراتيه عبر موقعه الإلكتروني، تقريرا مفصلا عن أحداث فعاليات بطولة الدوري العالمي التي اختتمت فعالياتها مؤخرا في العاصمة المغربية الرباط، واعتلاء لاعبي منتخبنا الوطني الترتيب العام في البطولة.


جاء عنوان موقع الاتحاد الدولي للكاراتيه "الكاراتيه المصري يهيمن على الدوري العالمي في المغرب" في إشارة إلى انتزاعه صدارة الترتيب العام بين جميع الدول التي شاركت في فعاليات تلك البطولة.


وأضاف الاتحاد الدولي للعبة في تقريره: "انتصرت مصر في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، وأبهرت العالم بأداء لاعبيها بعدما تأهل العديد من اللاعبين إلى المنافسات النهائية للبطولة، وأخيرا انتزاع الميداليات المتنوعة ما بين الذهبية والفضية والبرونزية في اليوم الختامي".


وانتزع لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه، ١٣ ميدالية متنوعة ضمن منافسات الدوري العالمي المقامة في المغرب.


وحقق لاعبونا خمس ذهبيات جاءت من نصيب كل من ريم أحمد وزن تحت ٥٠ كجم، ودهب ياقوت وزن تحت ٦١ كجم، وعبدالله ممدوح وزن تحت ٧١ كجم، ويوسف عماد تحت ٨١ كجم، وطه طارق فوق ٨٤ كجم.


أما الميداليات الفضية والبالغ عددها خمس ميداليات فجاءت من نصيب كلا من احلام حمدي وزن تحت ٥١ كجم، ومنه شعبان وزن فوق ٦٨ كجم، ومحمد صلاح وزن تحت ٦٠ كجم، وأحمد ايمن وزن تحت ٦٧ كجم، وعلي الصاوي وزن تحت ٧٥ كجم.


كما انتزع لاعبونا ثلاث برونزيات جاءت من نصيب كلا من فريال اشرف وزن تحت ٦٨ كجم، وحبيبة حلمي وزن فوق ٦٨ كجم، وحازم أحمد وزن فوق ٨٤ كجم.

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