تصميمات البوركيني في صيف 2022 .. مقاوم للماء وسهل الارتداء

تبحث الفتيات خلال هذه الأيام عن أحدث تصميمات البوركيني لصيف 2022، استعدادًا لسفر المصيف، ويعد البوركيني هو المايوه لأغلب الفتيات وخاصة المحجبات.

البوركيني

الأشكال الورقية المستوحاة من الطبيعة

ويتمتع البوركيني في صيف 2022، بالأشكال الورقية الداكنة المستوحاة من الطبيعة رائعة مع الياقة المدورة، علاوة على ذلك، فإن النسيج الفريد للسترة والجوارب وغطاء المحرك مريح للغاية بحيث تشعر بالحرية أثناء السباحة.

البوركيني الأزرق

البوركيني ذات الكشكشة

قال خبراء الموضة هذا العام، نحن على يقين من أن الكشكشة ستعيد خلق أناقة بوركيني، حذافات التول السوداء المصاحبة للنمط الأخضر ستجعلك المرأة الأكثر أناقة بجانب المسبح، وبسيطة وبراقة.

البوركيني الأخضر

البوركيني الطويل

البوركيني مثير للإعجاب حقًا بخطوطه الأفقية والانسجام المثالي الذي يخلقه من خلال الجمع بين اللونين الأسود والأبيض، وهو أحد أكثر الخيارات المفضلة مؤخرًا بهذه الطريقة ستكون قادرًا على ارتداء وخلع ملابسك بسهولة، علاوة على ذلك ، لا يمتص القماش الماء بأي شكل من الأشكال.