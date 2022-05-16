عضو بالشيوخ:قضية المستريح جُنحة وليست جناية ولا يوجد ما يثبت حقوق الناس

فجر النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مفاجأة بشأن قضية المستريح، مؤكدا أن هذا النوع من القضايا به الكثير من المفاجآت غير المتوقعة.

وأضاف فريد، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن قضية المستريح جُنحة وليست جناية ولا يوجد ما يثبت حقوق الناس.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن موضوع ظاهر "المستريح" له أبعاد واسعة ومنها ثقافي وديني وطمع وتحقيق ربح سريع.

وأكد أن لدينا مشكلة ثقافية وانطباعا سلبيا لدى الناس عن البنوك، لافتا إلى أننا نحتاج إصدار عدد من الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.