طلاب تانية ثانوي يتوافدون على المدارس لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى

يتوافد الان طلاب الصف الثاني الثانوي على المدارس الثانوية المجهزة الموجودة على مستوى الجمهورية ، استعدادا لأداء امتحان مادة اللغة الاجنبية الأولى ، وذلك وسط اجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يبدأ طلاب الصف الثاني الثانوي الجزء الورقي في امتحان مادة اللغة الاجنبية الاولى في لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي ، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 صباحا.

ويشمل الجزء الورقي في امتحانات الصف الثاني الثانوي ، عددا من الاسئلة المقالية التي يتم الاجابة عليها ورقيا في المدة الزمنية المحددة لذلك ، وتمثل الاسئلة المقالية نسبة 30% من اجمالي عدد اسئلة الامتحان.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الجزء الالكتروني في امتحان مادة اللغة الاجنبية الاولى عبر التابلت ، لمدة ساعتين من الساعة 9:15 صباحا حتى 11:15 صباحا.

ويشمل الجزء الالكتروني في امتحانات الصف الثاني الثانوي ، عددا من اسئلة الاختيار من متعدد التي يتم اجابتها على منصة الامتحان عبر اجهزة التابلت ، وتمثل نسبة هذه الاسئلة 70% من اجمالي اسئلة الامتحان.

وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي الإلكترونية في المدارس المجهزة خلال الفترة الصباحية ، اما المدارس غير المجهزة ، فقد تم إلحاق طلابها على مدارس مجهزة في الفترة المسائية التي تبدأ في تمام الساعة 12:15 ظهرا

وتتولى المدارس تشكيل لجان تقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية ، ثم تقوم بجمع الدرجات الواردة للامتحانات الالكترونية مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية لإعلانها

وكان قد أدى طلاب الصف الأول الثانوي، أمس الاثنين امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 والتي تستمر حتي يوم الأربعاء 25 مايو 2022.

وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية (في الفترة الصباحية) 99.9%، حيث حضر اليوم الامتحان 570 ألف و847 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألف و474 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2627 طالب/طالبة.

كما بلغت نسبة أداء امتحان التاريخ (في الفترة الصباحية) 99.7%، حيث حضر اليوم الامتحان 571 ألف و 9 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألف و509 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2500 طالب/طالبة.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.