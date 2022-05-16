محافظ دمياط تلتقى عمدة كيسومو وتشهد ندوة تغير المناخ بمستهل زيارتها لكينيا

التقت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع عمدة كيسومو وذلك فى مستهل زيارتها الرسمية لجمهوررية كينيا للمشاركة فى الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية والتى ستنطلق غدًا بمشاركة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء و المحافظين بالدول الأفريقية تحت عنوان "دور المدن الوسيطة بإفريقيا فى تنفيذ أجندة ٢٠٣٠ للأمم المتحدة وأجندة ٢٠٦٣ للاتحاد الأفريقي".

حيث تناول اللقاء الذى جاء بحضور الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى و اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مناقشة عدد من المحاور والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك سُبل تعزيز الشراكة والتعاون بين مدن القارة السمراء والتى يستهدفها المؤتمر.

فيما وقد أعرب عمدة كيسومو عن سعادته بلقائه مع محافظ دمياط ، كما أعرب أيضاً عن تطلعه لمد جسور التعاون بين الجانبين، مشيدًا بما حققته الدكتورة منال عوض من جهود كبيرة بالمجالات المختلفة والذى يعكس دور المرأة المصرية بالمناصب القيادية.

هذا وقد أعربت "الدكتورة منال عوض" عن تقديرها لجمهورية كينيا واستضافتها لهذا المؤتمر الهام، كما أهدت عمدة كيسومو درع محافظة دمياط .

وعلى جانب آخر،، شهدت "محافظ دمياط" الندوة التي جاءت على هامش المؤتمر، دارت محاورها حول قضية تغير المناخ، وحاضر خلالها الدكتور محمود محيى الدين،حيث تم تسليط الضوء حول تداعيات تلك الظاهرة و آليات التكيف مع الآثار المترتبة عليها.

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