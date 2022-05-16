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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومي للاتصالات: MY NTRA تم اختياره ضمن أفضل 5 مشروعات عالميا.. فيديو

التطبيق
التطبيق

قال محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عمل آخر سنتين على أكثر من محور ومنها محور تطوير الخدمات وتنوعها واستراتيجية حقوق المستخدمين والمسار الدولي .

وأضاف محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي المصرية " ، إن مصر حصلت علي المركز 41 علي مستوي العالم في مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات وفقا للاتحاد الدولي للاتصالات وحصلنا علي المركز 36 علي مستوي العالم في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية .

وأوضح محمد إبراهيم ، إن تطبيق MYNTRA تم اختياره ضمن افضل 5 مشروعات عالميا بمجال الحكومة الرقمية وهذا بناء على مؤشر الاتحاد الدولي للاتصالات في منتدى القمة العالمية وتم اختياره من 966 مشروع على مستوى العالم وعدد المشتركين على التطبيق الان 2 مليون 300 الف على المستوى المحلي .

وتابع : ان تطبيق MYNTRA يحتوي على معلومات تفاعلية وهذا سبب نجاحه في الأصل ، وقمنا بتطوير المحافظ الالكترونية على هذا التطبيق ويتم التعامل معها بناء علي الرقم القومي .

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