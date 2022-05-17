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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: الناشئون في الزمالك أفضل من بعض لاعبي الفريق الأول

الزمالك
الزمالك

طالب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق بالاستعانة ببعض اللاعبين الناشئين في حالة استمرار تراجع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قطاع الناشئين في نادي الزمالك به العديد من اللاعبين الذين يعدون أفضل من بعض اللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم" 


أضاف: "في مباراة إنبي الماضية كان هناك بعض اللاعبين مستسلمين، والنتيجة لم تكن فارقة بالنسبة لهم، رغم الخسارة بهدفين دون رد" 


وتابع: "الزمالك يمتلك لاعبين ناشئين قادرين على الظهور بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة إذا تم الاستعانة بهم" 


وختم حديثه قائلا: "إذا غابت الرجولة عن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على النادي أن يستعين بالناشئين، الذين سيلعبون بالدم وسيقاتلون"

الزمالك ميدو نادي الزمالك انبي

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