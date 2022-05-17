صحف الكويت.. أردوغان يصف السويد بالمفرخة للمنظمات الإرهابية.. أخطاء بشرية سبب حريق مصفاة الاحمدي.. ولبنان تنهي بنجاح الانتخابات النيابية

صحف الكويت :

السويد تطلب الانضمام إلى حلف الناتو وبوتين يهدد بالرد

توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا بالموانئ الكويتية

حزب الله لخصومه : انتبهوا لخطابكم وسلوككم

اهتمت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد سلطت صحيفة القبس الضوء علي؛ توجيه حزب الله اللبناني تحذيرات لخصومه السياسيين في مجلس النواب الجديد، بعد نشر نتائج أولية للانتخابات التشريعية، تظهر أن حلفاء الحزب المقرب من إيران تعرضوا على ما يبدو لانتكاسة.

وقال رئيس الكتلة النيابية التابعة للحزب، محمد رعد: «نتقبّلكم خصوما في المجلس النيابي، ولكن لن نتقبّلكم دروعا للصهاينة».

وقال رعد في كلمة بثتها قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله: «انتبهوا لخطابكم وسلوككم ومستقبل بلدكم»، وأضاف: «لا تكونوا وقودا لحرب أهلية

كما أشارت الصحيفة أيضا الي إعلان مؤسسة الموانئ توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئها الثلاثة «الشويخ-الشعيبة-الدوحة» نتيجة لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي ان سوء الأحوال الجوية نتج عنه تدني مستوى الرؤية الى اقل من 300 متر، مضيفة انه حرصا منها على سلامة المالحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها، قررت ايقاف حركة الملاحة على ان يتم استئنافها فور تحسن مدى الرؤية

ولفتت أيضا الي اعلان رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن الإثنين، أن بلادها ستطلب الانضمام الى حلف شمال الاطلسي متحدثة عن «حقبة» جديدة لهذا البلد الاسكندنافي.



وقالت خلال مؤتمر صحافي إن «الحكومة قررت إبلاغ حلف شمال الأطلسي برغبة السويد في أن تصبح عضوا في الحلف» مضيفة «نغادر حقبة لكي ندخل حقبة جديدة».





من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» لن يشكل «تهديداً» في حد ذاته، لكن موسكو سترد على عمليات الانتشار العسكري.

وأفاد بوتين خلال قمة لتحالف عسكري إقليمي تعقد في الكرملين، إن توسيع الناتو ليشمل فنلندا والسويد «لا يشكّل تهديداً مباشراً لنا.. لكن توسيع البنى التحتية العسكرية في أراضي هذه الدول سيدفعنا بالتأكيد إلى الرد»،و فق ما ذكرته «أ ف ب».

وأكدت السويد وفنلندا، أنهما ستتقدمان بطلب للحصول على عضوية الناتو، لينهي البلدان عقوداً من عدم الانحياز العسكري.

في السويد، قال الاشتراكيون الديمقراطيون، إنهم يؤيدون الانضمام إلى التحالف الأمني​​، مما يمهد الطريق أمام البلاد للمضي قدماً

بينما صحيفة الراي الكويتية اهتمت؛ بما قالته اللجنة الفنية المشكّلة للتحقيق في حريق مصفاة الأحمدي في 14 يناير الماضي والذي راح ضحيته 5 عمال رفعت تقريرها، الذي كشف عن أسباب فنية عدة أدت للحادث.

وأوضحت مصادر مطلعة أن بين الأسباب التي تضمنها تقرير اللجنة وجود أخطاء بشرية، ما يستوجب اتخاذ إجراءات إدارية تجاه المسؤولين المعنيين بها.



وبيّنت المصادر أن التقرير دعا مسؤولي شركة البترول الوطنية والأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين بالتعاون مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول إلى التوصية بتشكيل لجنة تحقيق إداري، لافتة إلى أن الجزاءات الإدارية قد تطول مسؤولين كباراً

ونبهت الصحيفة ايضا الي؛ تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن انضمام السويد وفنلندا الي الناتو ، إنه ينبغي ألا يتجشم الوفدان السويدي والفنلندي عناء القدوم إلى أنقرة لإقناعها بالموافقة على ملف الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحافي إن تركيا لن توافق على مساعي البلدين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، واصفا السويد بأنها «مفرخة» للمنظمات الإرهابية، مضيفا أن لديها إرهابيين في برلمانها.

وتقول أنقرة إن السويد وفنلندا تأوي أشخاصا تقول إنهم مرتبطون بجماعات تعتبرها إرهابية، مثل جماعة حزب العمال الكردستاني وأتباع فتح الله كولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

وأعلنت فنلندا ترشحها أمس الأحد، فيما أعلنت السويد اليوم الاثنين أنها ستطلب الانضمام الى حلف شمال الأطلسي في انعطافة تاريخية لهذين البلدين اللذين لم ينضما أبدًا إلى الحلف حتى في ذروة الحرب الباردة، نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا.

ولفتت الصحيفة الي ما أعلنه وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أنجزنا الانتخابات رغم الصعوبات التي واجهتنا .

وفي مؤتمر صحافي له أشار الوزير مولوي إلى أن نسب الاقتراع كانت جيدة.

فيما لفتت صحيفة الأنباء الي؛ توقعات رئيس قسم التنبؤات البحرية بإدارة الأرصاد الجوية ياسر البلوشي أن يستمر الطقس المغرب والذي بدا من مساء الامس الاثنين حتي اليوم الثلاثاء، على أن يترسب تدريجيا بعد عصر اليوم.

وقال البلوشي لوكالة كونا إن البلاد تأثرت بانخفاض في الرؤية الأفقية على أغلب المناطق إذ انخفضت الرؤية الأفقية لأقل من 300 متر بسبب كتلة هوائية مصحوبة بغبار محمول مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية تجاوزت سرعتها 50 كيلو مترا في الساعة.



وذكرت الصحيفة أيضا ما قدرته مصادر مطلعة على أعمال قطاع العمالة المنزلية في الكويت متوسط الأجر الشهري لكل جنسيات العمالة بالبلاد بنحو 110 دنانير شهريا، فيما بلغت أعداد العمالة المنزلية في الكويت بنهاية 2021 نحو 593.64 ألف عاملا وعاملة، ما يجعل متوسط قيمة الإنفاق الشهري على ذلك القطاع نحو 65.3 مليون دينار (215 مليون دولار). وتشير الأرقام إلى أن 94% من الإنفاق على العمالة المنزلية في الكويت بواقع 734.56 مليون دينار موجهة نحو 4 جنسيات رئيسية يبلغ عددها نحو 556.48 عاملا وعاملة، وأظهرت بيانات قائمة الجنسيات الأكثر استحواذا على العمالة المنزلية وفقا للجنسية

