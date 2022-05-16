صحف الإمارات اليوم.. الشيخ محمد بن زايد يتقبل العزاء في أخيه خليفة.. استمرار عمليات الفرز في انتخابات لبنان وترقب لإعلان النتائج.. وكوريا الشمالية تسجل وفيات جديدة بكورونا

- خادم الحرمين الشريفين يغادر المستشفى بعد استكمال فترة النقاهة

- خسوف القمر يظهر بسماء السعودية

- جامعة الدول العربية تقيم تأبينًا للشيخ خليفة بن زايد

- كوريا الشمالية تسجل وفيات جديدة بـ"الحمّى" والجيش يتدخل

- حسن شيخ محمود يعود رئيسًا للصومال



سلطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، الاثنين، على العديد من الموضوعات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تصدر نبأ وفاة رئيس الإمارات مقدمات الصحف.

محليًا، قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تقبل أمس الأحد، التعازي والمواساة في وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من عدد من قادة ورؤساء الدول العربية والغربية.

وذكرت صحيفة "البيان"، أن مجلس جامعة الدول العربية عقد أمس اجتماعا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وذلك لتأبين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بحضور السفيرة الإماراتية لدى مصر مندوبة الدولة الدائم لدى الجامعة العربية.

عربيًا، نقلت صحيفة "الخليج" عن الديوان الملكي السعودي، قوله أمس الأحد، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بعد إجراء الفحوص الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.

فيما ذكرت صحيفة "البيان"، إنه تم رصد فجر اليوم الإثنين، خسوف للقمر بسماء مدينة جدة، ووثقت مرحلة خسوف شبه الظل فقط، لكن بمجرد بداية الخسوف الجزئي اختفى القمر عن الأنظار، علماً بأن السماء لم تكن صافية.

ومن صحيفة "الاتحاد"، أعلنت السلطات العراقية صباح اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي وتأجيل مواعيد الامتحانات في جميع المراحل الدراسية والجامعات على خلفية تعرض البلاد لموجة غبار وسوء الأحوال الجوية التي غطت جميع المدن العراقية.

وسلطت الصحيفة ذاتها الضوء على الانتخابات النيابية في لبنان التي جرت أمس، لافتة إلى مواصلة عملية فرز الأصوات، اليوم الاثنين.

وقال وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي، في مؤتمر صحفي إن نسبة إقبال الناخبين داخل البلاد في الانتخابات البرلمانية بلغت 41%.

وأضاف المولوي أن السلطات الانتخابية ستصدر في وقت لاحق نسبة المشاركة النهائية، التي تشمل أصوات اللبنانيين في الخارج.

عالميًا، نقلت صحيفة "الاتحاد"، بعد أيام من إعلانها حدوث تفش لفيروس كورونا، قالت كوريا الشمالية إن حصيلة الوفاة بالفيروس بلغت 50 حالة.

وبحلول مساء أمس الأحد، ارتفع عدد المرضى الذين يعانون من أعراض حمى إلى أكثر من 1.2 مليون شخص، نقلا عن مركز الطوارئ لمنع الوباء.وقد تعافي أكثر من نصف المرضى.

وأصدر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أوامره خلال اجتماع طارئ للمكتب السياسي أمس الأحد بحشد الجنود للمساعدة في توزيع الأدوية في العاصمة.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، فاز حسن شيخ محمود الرئيس الصومالي السابق برئاسة البلاد للمرة الثانية في تصويت أجراه نواب البرلمان، أمس الأحد، في مطار فرضت عليه حراسة مشددة، لتفادي هجمات قد يشنها متطرفون.

وفاز محمود البالغ من العمر 66 عاما، والذي حكم الصومال من عام 2012 وحتى عام 2017، على الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد، بأغلبية 214 صوتا مقابل 110 أصوات في جولة إعادة ثالثة، للانتخابات التي شهدها البلد المضطرب الواقع في منطقة القرن الإفريقي والذي يواجه تمرّدا مسلحا وخطر المجاعة.

فيما ذكرت صحيفة "البيان"، أن وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا قالت إن بلادها بصدد فرض عقوبات على قادة في بيلاروس وكيانات دفاعية أخرى من البلاد تدعم الأفعال الروسية في أوكرانيا، في إطار رد فعل الحكومة على الحرب.