رئيس جامعة حلوان: صندوق تحيا مصر يدعم الأسر المستحقة ويخفف عنهم الأعباء

انطلقت صباح اليوم فعاليات معرض "دكان الفرحة"، بحضور الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتورة رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد عطيه نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، وبمشاركة عدد من عمداء الكليات وهيئة التدريس بالجامعة.

فى البداية قدم الدكتور ممدوح مهدى التحية لصندوق تحيا مصر على تنظيم تلك المبادرات والفعاليات الرائعة قائلاً: صندوق تحيا مصر يقوم بجهود كبيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى دعم الأسر على مستوى المحافظات بالجمهورية".

ووجه الشكر إلى الصندوق على الدعم اللوجيستى المقدم، مؤكدا أن الصندوق داعم بقوة للأسر المستحقة للتخفيف عن كاهلهم أعباء المعيشة.

وأشار إلى أهمية مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (صندوق تحيا مصر) ليكون داعما لجميع الأنشطة الانسانية داخل مصر، وان هذا يعكس دور الدولة التكافلي، فى مساعدة الطلاب غير القادرين، وفقا للبحوث الاجتماعية؛ من أجل الارتقاء وإدخال روح البهجة بين الطلاب جميعًا.

وأكد الدكتور مهدي على أهمية تقديم الدعم النفسي للطلاب بجانب الاهتمام بالتعليم والمنظومة التعليمية من خلال ممارسة بعض الأنشطة الرياضة والفنية وإقامة مثل هذه المعارض والفعاليات والأنشطة يشعر الطلاب بأنهم والجامعة كيان واحد.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بدعم صندوق تحيا مصر الدائم للجامعة وجميع منتسبيها وطلابها، مؤكداً أن الجامعة تسلمت هدية الرئيس السيسى من صندوق تحيا مصر قبل شهر رمضان لدعم العاملين والإداريين على مستوى الجامعات والمراكز البحثية، مؤكدا أن المبادرة خطوة مهمة ساهمت بشكل كبير فى دعمهم.

وأنطلقت فعاليات الاحتفالية اليوم في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022‪ بمجمع الفنون والثقافة بمقر الحرم الجامعى عين حلون.

وتتضمن الاحتفالية افتتاح معرض "دكان الفرحة" والذى يهدف إلى عرض مجموعة من الملابس والاحذية والاكسسوارات وذلك في إطار المرحلة الثالثة من مبادرة (دكان الفرحة) التي تستهدف توزيع مليون قطعة ملابس جديدة، لطلاب الجامعة المعد لهم دراسات حالة اجتماعية.

وتخلل الحفل عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات صندوق تحيا مصر وما قام به من إنجازات استطاعت أن توحد صفوف المصريين وتوفير مستلزمات الحياة للأسر والقرى الفقيرة.